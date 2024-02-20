شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُكلّف مهند مجدي برئاسة بعثة الفريق في غانا لمواجهة ميدياما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة فريق الكرة المتوجهة إلى غانا غدًا الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة فريق ميدياما، المقرر لها يوم الجمعة المقبل ٢٣ فبراير الجاري، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الدكتور مهند مجدي، على التنسيق مع خالد بيبو، مدير الكرة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات؛ لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وتطير بعثة الأهلي غداً ،الاربعاء، إلى غانا لمواجهة فريق ميدياما في السادسة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، ويخوض الأهلي مراناً صباحياً بملعب التتش قبل بدر رحلة غانا على متن طائرة خاصة.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن شباب بلوزداد، صاحب المركز الثاني، بالتساوي مع يانج أفريكانز التنزاني، فيما يحتل ميدياما المركز الرابع برصيد 4 نقاط.