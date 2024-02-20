شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أزمة حسام حسن الصحية ونقله للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تماثل حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للشفاء من الأزمة الصحية المُفاجئة التي تعرض لها عقب حضوره مباراة الإسماعيلى والزمالك، أمس ، الأثننين ، بإستاد الإسماعيلية في دورى NILE والتي إنتهت بالتعادل السلبي ، ونستعرض أخر تطورات الحالية الصحية للعميد حسام حسن.

س: ماذا حدث لـ حسام حسن ؟

ج: تعرض حسام حسن لأزمة صحية بعد حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي أمس التي حضرها من أجل مشاهدة اللاعبين عن قرب.

س: ماذا حدث بعدما تعرض حسام حسن لهذه الأزمة الصحية؟

ج: تم نقله لأحد المستشفيات وخضع للفحوصات الطبية اللازمة وغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية وتلقيه الرعاية الكاملة، واتخاذ كل الإجراءات الطبية اللازمة.

س: هل تلقى حسام حسن اتصالات من جانب مسئولين بالرياضة المصرية للإطمئنان عليه؟

ج: أطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الحالة الصحية لـ حسام حسن حيث أجرى الدكتور أشرف صبحي اتصالًا هاتفيًا بـ حسام حسن، للاطمئنان على حالته الصحية، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة سريعاً لممارسة مهامه مع المنتخب الوطني.

وأكد وزير الشباب والرياضة على دعمه الكامل لـ حسام حسن وجهازه المعاون، مشدداً على ثقته الكبيرة في قدرتهم على قيادة المنتخب الوطني لتحقيق أفضل النتائج في الاستحقاقات القادمة ، كما حرص أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، على الإطمئنان على حسام حسن عقب الوعكة الصحية.

س: متى يُباشر حسام حسن يحضر عمله بعد هذه الأزمة؟ج: يحضر المدير الفني لمنتخب مصر مباراة سيراميكا والجونة المقرر لها الرابعة عصر اليوم ،الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة 13 للدوري الممتاز ، ويضم جهاز منتخب مصر كلا من حسام حسن مديرا فنيا و إبراهيم حسن مدير المنتخب و طارق سليمان مدرب عام و محمد عبد الواحد مدرب و سعفان الصغير مدرب حراس و وليد بدر مدير إداري . س: متى يُباشر حسام حسن يحضر عمله بعد هذه الأزمة؟ج: يحضر المدير الفني لمنتخب مصر مباراة سيراميكا والجونة المقرر لها الرابعة عصر اليوم ،الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة 13 للدوري الممتاز ، ويضم جهاز منتخب مصر كلا من حسام حسن مديرا فنيا و إبراهيم حسن مدير المنتخب و طارق سليمان مدرب عام و محمد عبد الواحد مدرب و سعفان الصغير مدرب حراس و وليد بدر مدير إداري .

س: كيف رد حسام حسن على هذا الإتصال؟ج: أعرب حسام حسن عن شكره وتقديره لاهتمام الدكتور أشرف صبحي بمتابعة حالته الصحية، مؤكداً على أنه يتمتع بحالة جيدة، وأنه سيعود لممارسة مهامه مع المنتخب الوطني في أقرب وقت ممكن.