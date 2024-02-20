شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل سيراميكا والجونة قبل مباراة الجولة 13 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا وعلاء عبد العال مدرب الجونة تشكيل المباراة التي تجمعهما في الرابعة من عصر اليوم ،الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 13من دورى nile. تشكيل سيراميكا تشكيل سيراميكا حراسة المرمى: محمد بسام. خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - خالد صبحي - أحمد هاني. خط الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم- أحمد القندوسي - صامويل أمادي- صديق ايجولا. خط الهجوم: جون ايبوكا. يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: على الجابرى - سعد سمير - عبد الرحمن بودى - أحمد القرموطى - ابراهيم محمد - احمد بلحاج - علاء شعبان - يوسف بعرور - مروان عثمان. تشكيل الجونة تشكيل الجونة حراسة المرمى: صبحي سليمان. خط الدفاع: أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – كمال أبو الفتوح – عبدالله هاشم عبادي. خط الوسط: إيمانويل لاكي – رضا صلاح – محمد الصباحي. خط الهجوم: أيمن موكا – سيف شيكا – أرناود. يجلس على مقاعد الاحتياط: مسعود – شتا – أليو جاتا – نبيل – نور السيد – أشرف مجدي – فرانك إيتوجا – حسام إيفونا – مازن ياسر. ترتيب سيراميكا والجونة في الدورى ترتيب سيراميكا والجونة في الدورى ويحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 11 هدف فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 10 لقاءات فاز في 3 مواجهات وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 12.

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