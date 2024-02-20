شكرا لقرائتكم خبر عن كشف طبي علي لاعبي قطاع الناشئين في الاسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خضع لاعبو قطاع الناشئين بالنادي الاسماعيلي لكشف طبى للوقوف على المستوى البدنى والطبي لديهم وذلك ضمن خطة مسئولي النادي للنهوض بالقطاع والعمل على تطويره بشكل مستمر.

الكشف الطبي اشتمل على قياسات استهدفت التعرف على مدى تطور العضلات فضلا عن معدلات اللياقة البدنية لديهم ووزن الدهون والعضلات.

كما تم إجراء كشوفات حول تغذية اللاعبين للوقوف على مايحتاجه كل لاعب حتى يكون فى أفضل صوره إضافة لقياسات حول سرعات اللاعبين وقدرات التحمل لديهم.

في سياق أخر، نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، في التوصل لاتفاق مع اللاعب الفلسطيني خالد النبريص، لاستكمال تعاقده مع الفريق، على أن يتنازل اللاعب عن شكواه ضد النادى في المحكمة الرياضية الدولية.

وترك الفلسطيني خالد النبريصى مهاجم الإسماعيلي، النادي الأصفر الموسم الماضي؛ بسبب عدم استلام مستحقاته المالية، ولجأ للمحكمة الرياضية الدولية بلوزان بسويسرا التي قضت له بحكم أوّلي بمبلغ قدره 522 ألف دولار.

ونجح مجلس الإسماعيلى فى إنهاء أزمة القيد رسمياً بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات. وتمكن مجلس إدارة النادى من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادى مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أى مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.

وسدد الإسماعيلى مستحقات كل من التونسى نور الزمان الزمورى، والإسبانى خوان كارلوس جاريدو، والناميبى بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادى كورهوجو الإيفوارى الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالى، ومستحقات نادى ديبورتيفو كوينكا الإكوادورى.