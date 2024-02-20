بعد مغادرته المستشفى .. حسام حسن يتابع مباراة سيراميكا والجونة من ملعب المقاولون العرب

ياسر رشاد - القاهرة - يتابع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم بقياده حسام حسن مواجهه سيراميكا كليوباترا والجونه الجاريه بينهما الان على ملعب المقاولون العرب لحساب منافسات الجوله 13 من مسابقه الدوري الممتاز.

ويحرص الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني على متابعه المواجهات المحليه للوقوف على مدى امكانيه استدعاء عناصر جدد للمنتخب الوطني المرحله المقبله والتي تبدا من المعسكر المقرر خوض للفراعنه 12 من مارس المقبل استعدادا للمشاركه في دوره دبي الودية 22 من الشهر ذاته.

وغادر حسام حسن المستشفى الساعات الماضية بعد ان تعرض لوعكه صحيه طارئه استدعت المتابعه الطبيه لبضع ساعات.

وشعر العميد بعض المتاعب لينقل إلى المستشفى خلال الساعات الماضية بعد حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت على ستاد الإسماعيلية أمس الإثنين في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر ان اتحاد الكرة قد أقام مؤتمرا صحفيا مساء يوم الخميس الماضي لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني والذي تولى المهمه الفنيه خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي انهى مهمته مع الفراعنة بالخروج من الدور ثمن النهائي لنهائيات امم افريقيا الاخيره بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطيه في لقاء انتهى وقته الاصلي والاضافي بالتعادل الايجابي بهدف لمثله