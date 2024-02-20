اتحاد الكرة يرد على ميدو: الرخص التدريبية اعتمدت من الكاف

ياسر رشاد - القاهرة - قال جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم ، أن الرخص التدريبية التي تمت فى اتحاد الكرة خلال الفترة الأخيرة تم اعتمادها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال جمال محمد علي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الرخص التدريبية تم اعتمادها من قبل كاف، ولا يوجد تماما أى رفض كما قال أحمد حسام ميدو مع كامل الاحترام له.

وأضاف:" الرخصة التدريبة A تم تسليمها للمدربين أمس من قبل كاف.

وفجر أحمد حسام ميدو مفاجأة كبرى بشأن الرخص التدريبية التي تمت خلال الفترة الأخيرة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.

تصريحات ميدو

وقال ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: "لم يتم اعتماد الرخص التدريبية فى الاتحاد المصري لكرة القدم الفترة الحالية، بسبب رفض كاف اعتمادها".

وأضاف: "رفض الكاف اعتماد النتائج بسبب وجود جمال محمد علي لأنه غير حاصل على برو أو الرخص التدريبية اللازمة لأن يقوم بعمل مادة علمية يتم تدريسها للمدربين".

وأضاف: "للأسف المتواجدين الآن ويقوموا بعمل الرخص التدريبية للمدربين ومن المفترض أن يطوروا المدربين".

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا