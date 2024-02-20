شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل إلى الجزائر الخميس استعدادا لمواجهة أبو سليم بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل بعثة الزمالك الجزائر بعد غداً الخميس استعداداً لمواجهة أبوسليم الليبى المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وغادر، صباح اليوم، عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك وسعد عابدين إدارى الفريق الأول لكرة القدم متجهين إلى الجزائر، للانتهاء من الترتيبات الخاصة ببعثة الفريق قبل وصولها يوم الخميس المقبل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صدارة مجموعته فى بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل ليحسن التأهل إلى الدور المقبل قبل جولتين من النهاية.

وافتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى، ثم فاز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل انجولا سلبياً فى الجولة الرابعة