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شوط أول سلبى بين سيراميكا والجونة بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا سيراميكا والجونة سلبياً فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دورى nile.

تشكيل سيراميكا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - خالد صبحي - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد توني  - محمد إبراهيم- أحمد القندوسي - صامويل أمادي- صديق ايجولا.

خط الهجوم: جون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - سعد سمير - عبد الرحمن بودى - أحمد القرموطى - ابراهيم محمد - احمد بلحاج - علاء شعبان - يوسف بعرور - مروان عثمان.

تشكيل الجونة

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – كمال أبو الفتوح – عبدالله هاشم عبادي.

خط الوسط: إيمانويل لاكي – رضا صلاح – محمد الصباحي.

خط الهجوم: أيمن موكا – سيف شيكا – أرناود.

يجلس على مقاعد الاحتياط: مسعود – شتا – أليو جاتا – نبيل – نور السيد – أشرف مجدي – فرانك إيتوجا – حسام إيفونا – مازن ياسر.

ترتيب سيراميكا والجونة في الدورى

ويحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 11 هدف فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 10 لقاءات فاز في 3 مواجهات وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 12.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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