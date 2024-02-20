شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين سيراميكا والجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا سيراميكا والجونة سلبياً فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دورى nile. تشكيل سيراميكا تشكيل سيراميكا حراسة المرمى: محمد بسام. خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - خالد صبحي - أحمد هاني. خط الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم- أحمد القندوسي - صامويل أمادي- صديق ايجولا. خط الهجوم: جون ايبوكا. يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: على الجابرى - سعد سمير - عبد الرحمن بودى - أحمد القرموطى - ابراهيم محمد - احمد بلحاج - علاء شعبان - يوسف بعرور - مروان عثمان. تشكيل الجونة تشكيل الجونة حراسة المرمى: صبحي سليمان. خط الدفاع: أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – كمال أبو الفتوح – عبدالله هاشم عبادي. خط الوسط: إيمانويل لاكي – رضا صلاح – محمد الصباحي. خط الهجوم: أيمن موكا – سيف شيكا – أرناود. يجلس على مقاعد الاحتياط: مسعود – شتا – أليو جاتا – نبيل – نور السيد – أشرف مجدي – فرانك إيتوجا – حسام إيفونا – مازن ياسر. ترتيب سيراميكا والجونة في الدورى ترتيب سيراميكا والجونة في الدورى ويحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 11 هدف فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 10 لقاءات فاز في 3 مواجهات وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 12.

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