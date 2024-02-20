شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة الونش و عبد الشافى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد عبد الشافى لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك، بقطع في الرباط الصليبى للركبة، ومن قبلها خضع زميله محمود حمدى الونش لجراحة الرباط الصليبى في ألمانيا .

نرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة الثنائى محمود حمدي الونش ، ومحمد عبد الشافى خلال الساعات الماضية.

محمود حمدي الونش

خضع محمود حمدى الونش لاعب الزمالك إلى جراحة في الركبة ، بألمانيا خلال الساعات الماضية ، بعد تعرضه لقطع جزئى في الرباط الصليبى

وكان الونش تعرض للإصابة في الركبة خلال تدريبات الفريق، السبت الماضى، و بعد الخضوع لكشف الطبي و الفحوصات و الاشعات تأكد إصابته بقطع جزئى في الرباط الصليبى للركبة.

ويبدأ محمود حمدي الونش، في الفترة الحالية ، المرحلة الأولى من التأهيل بعد إجراء جراحة الصليبى والتى خضع لها فى ألمانيا خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من تأهيل الونش لمدة ثلاثة أسابيع، مع استخدام اللاعب الوسائد الداعمة للركبة مع عدم وضع حمل عليها بعد الجراحة. ، أن محمود حمدي "الونش" أجرى جراحة الرباط الصليبي بنجاح بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أن الطبيب الألماني الذي أجرى الجراحة للاعب قام بعمل منظار تشخيصي للإصابة، وبناءً عليه تقرر إجراء عملية بإعادة بناء الرباط الصليبي.

محمد عبد الشافى

تعرض محمد عبد الشافى، ظهير أيسرالزمالك الى اصابة فى الركبة ، خلال المران الجماعى الخميس الماضى على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، وأثبتت الأشعة التى خضع لها اللاعب عن تعرضه لقطع فى الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها الفترة الأخيرة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن عبد الشافي خضع لفحوصات طبية مكثفة لتحديد حجم الإصابة وتحديد بروتوكول العلاج المناسب ، و التى أثبتت قطع فى الرباط الصليبى.

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن اللاعب سيسافر ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل العرض على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناءً على قرار حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي قرر سفر محمد عبد الشافي لإجراء الجراحة في ألمانيا.