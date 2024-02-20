شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر في استاد المقاولون لمتابعة مباراة سيراميكا والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر لمباراة سيراميكا والجونة التي انطلقت في الرابعة عصر اليوم، ضمن مواجهات الجولة الـ13 للدوري الممتاز.

وتماثل حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للشفاء من الأزمة الصحية المُفاجئة التي تعرض لها عقب حضوره مباراة الإسماعيلى والزمالك، أمس الاثنين، باستاد الإسماعيلية في دورى NILE والتي انتهت بالتعادل السلبي.

يضم جهاز منتخب مصر كلا من حسام حسن مديرا فنيا وإبراهيم حسن مدير المنتخب وطارق سليمان مدرب عام ومحمد عبد الواحد مدرب، وسعفان الصغير مدرب حراس، ووليد بدر مدير إداري .

ويحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 11 هدف فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 10 لقاءات فاز في 3 مواجهات وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 12.



