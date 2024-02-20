شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يحتفي بالتوأم حسام وإبراهيم حسن لتولى منصب مدرب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفي نادي سيراميكا بالتوأم حسام و إبراهيم حسن لتولي قيادة منتخب مصر، وذلك على هامش مباراة سيراميكا والجونة المقامة حاليا بإستاد المقاولون في الجولة 13 للدوري.

وأهدي مسئولو سيراميكا قميص النادي يحمل إسم حسام و إبراهيم حسن .

وتماثل حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للشفاء من الأزمة الصحية المُفاجئة التي تعرض لها عقب حضوره مباراة الإسماعيلى والزمالك، أمس الاثنين، باستاد الإسماعيلية في دورى NILE والتي انتهت بالتعادل السلبي.

تعادل فريقا سيراميكا والجونة سلبياً فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دورى nile

تشكيل سيراميكا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - خالد صبحي - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم- أحمد القندوسي - صامويل أمادي- صديق ايجولا.

خط الهجوم: جون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - سعد سمير - عبد الرحمن بودى - أحمد القرموطى - ابراهيم محمد - احمد بلحاج - علاء شعبان - يوسف بعرور - مروان عثمان.

تشكيل الجونة

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – كمال أبو الفتوح – عبدالله هاشم عبادي.

خط الوسط: إيمانويل لاكي – رضا صلاح – محمد الصباحي.

خط الهجوم: أيمن موكا – سيف شيكا – أرناود.

يجلس على مقاعد الاحتياط: مسعود – شتا – أليو جاتا – نبيل – نور السيد – أشرف مجدي – فرانك إيتوجا – حسام إيفونا – مازن ياسر.

ترتيب سيراميكا والجونة في الدورى

ويحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 11 هدف فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 10 لقاءات فاز في 3 مواجهات وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 12.