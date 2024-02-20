شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية لابراهيما نداى لتحديد إصابته فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع إبراهيما نداى لاعب فريق الزمالك الى فحوصات طبية لتحديد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق امس امام الاسماعيلى بالجولة

وتعرض نداى الى إصابة قوية في مباراة الإسماعيلي وهي عبارة عن إصابة في العضلة الضامة تقترب من المزق وإن كانت الفحوصات الطبية ستحسم أمره، وكذلك مدة غيابه عن الفريق.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على راحة اليوم الثلاثاء من التدريبات الجماعية، عقب مباراة الإسماعيلى التى أقيمت أمس فى مسابقة الدورى الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الأربعاء، استعداداً للقاء أبو سليم الليبى فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى ستقام بالجزائر.

وحسم التعادل السلبى قمة أولاد العم بين الإسماعيلى والزمالك التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة دوري nile، فى أول لقاء رسمى للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفارس الأبيض.