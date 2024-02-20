شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلي، على قائمة فريقه التي تستعد للسفر لغانا غدا الأربعاء لمواجهة ميدياما بدوري أبطال أفريقيا، وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع : علي معلول - كريم الدبيس - أكرم توفيق - محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم – رامي ربيعة.

الوسط: إمام عاشور - عمرو السولية – محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - رضا سليم - كريم فؤاد - بيرسي تاو - كريم نيدفيد - مصطفى أبو الخير.

الهجوم : موديست – وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر.

ويستعد الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى فى السادسة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى.

ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال أفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالى يكتفى الأهلي بفوز واحد فى أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.