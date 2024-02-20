كلوب يكشف موقف صلاح من مباراة لوتون تاون بعد شعوره بالإصابة أمام برينتفورد

الشارقة - اميمة ياسر - كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، موقف محمد صلاح من مباراة لوتون تاون، مساء غد الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة:" محمد صلاح ونونيز سيتم تقييمهم بشكل يومي، وبقية اللاعبين يعانون من مشاكل عضلية طفيفة ونحن نتابع يوم بيوم موقف اللاعبين ".

وأضاف كلوب " أليسون بيكر وديوجو جوتا وكورتيس جونز وترينت ألكسندر أرنولد ودومينيك سوبوسلاي غير متاحين لمباراة الأربعاء ضد لوتون تاون".

وأكمل مدرب الريدز " ترينت في طريقه للعودة ولكن لم يتدرب مع الفريق بعد.، دومينيك سوبوسلاي لم يعود لتدريبات الفريق بعد، سوبوسلاي وترينت في طريقهما للعودة لكن ليس للتدريبات الجماعية بعد ، لذلك مستبعدان عن مباراة الغد".

وزاد كلوب "تم استبعاد أليسون بسبب إصابة عضلية. تم استبعاد كورتيس بسبب مشكلة في الأربطة العظمية. تم استبعاد مشكلة ركبة ديوجو جوتا ، أما الآخرون فسوف نتعامل معهم يومًا بعد يوم."

وأردف كلوب قائلا : "جوتا تعرض لإصابة بالركبة ومستبعد عن المباريات القادم نحن نتحدث عن غياب لأشهر وليس أسابيع فقط. لايمكنني تحديد جدول زمني معيّن لأنه من غير المنطقي الحديث عن ذلك وهم مصابين. سيعود جوتا بعد أشهر".