نونيز يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام لوتون تاون

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام لوتون تاون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



ويبحث الريدز بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب عن تحقيق الفوز خلال مواجهة لوتون تاون، وذلك للاستمرار في صدارة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي ومن ثم التتويج بلقب البريميرليج لهذا الموسم، بعد قرار المدرب الألماني يورجن كلوب بالرحيل عقب نهاية الموسم الجاري.

في السياق ذاته، يُمنى الجهاز الفتي لفريق لوتون تاون نفسه في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول، حيث يعلم اللاعبون والجهاز الفني أن المواجهة على أرض الريدز في أنفيلد ووسط جماهيره ستكون صعبة وقوية.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام لوتون تاون

حراسة المرمى: كيليهير

الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر، واتارو إندو، هارفي إليوت.

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.



موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ليفربول أمام لوتون تاون في التاسعة والنصف من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة خلال المواسم الماضية.

الجدير بالذكر أن ليفربول يأتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 57 نقطة، بينما يحل آرسنال في الوصافة ب 55 نقطة، ومانشستر سيتي ثالث الترتيب ب 53 نقطة.