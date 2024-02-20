جيرو يشعل المنافسة بين أندية الدوري الإماراتي والأمريكي

أفادت تقارير صحفية، بأن هناك منافسة بين أندية الدوري الإماراتي والأمريكي، على ضم الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم ميلان الإيطالي.

وينتهي عقد أوليفيه جيرو، مع ميلان، في نهاية الموسم الكروي الحالي، وحتى الآن لا يوجد قرار من النادي الإيطالي لتجديد العقد.

ويرغب جيرو، في تجديد عقده مرة أخرى، ويعطي الأولوية لناديه الحالي.

وبحسب موقع “فوتبول إيطاليا”، فإن أندية الدوري الأمريكي والإمارات استطلعت رغبة المهاجم الفرنسي، حيث ينجذب لخوض تجربة خارج أوروبا.

اقرأ أيضاً.. كلوب يعلن غياب نجم ليفربول لعدة أشهر

وأوضح الموقع، أن جيرو، لديه استعداد للانتقال إلى الدوري الأمريكي، حيث بدأت بعض الأندية في الاستفسار عن ضمه في الصيف.

وأشار التقرير إلى أن الانتقال إلى الدوري الأمريكي ليس خياره الوحيد، حيث تلقى عروضًا من أندية في الإمارات.

وأكد، أن جيرو لا يستبعد أي احتمال في مستقبله سواء بالرحيل أو الاستمرار مع ميلان، ولكنه منجذب لخوض تجربة خارج أوروبا.

واختتم الموقع، بأن المهاجم الفرنسي يعطي الأولوية لنادي يمتلك مشروعًا عند اختيار وجهته القادمة.