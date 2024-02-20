مرتضى منصور يتجاهل قرار شطب عضويته من الزمالك بطريقة مثيرة

تجاهل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، قرار شطب عضويته من القلعة البيضاء بقرار مجلس الإدارة، بتصرف مثير.

وكشف مرتضى منصور، عن استقبال اللاعب إبراهيم شيكا، ناشئي الزمالك، بعد تعرضه لأزمة صحية في الفترة الأخيرة.

وكتب منصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”بعد قليل ننشر بالصوت والصورة استقبال المستشار مرتضى، في منزله لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا وأسرته أمس الاثنين، أدعو لابراهيم بالشفاء”.

اقرأ أيضاً.. جيرو يشعل المنافسة بين أندية الدوري الإماراتي والأمريكي

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد أعلن عن إسقاط عضوية، رئيس القلعة البيضاء السابق.

وفي سياق آخر، يستعد الزمالك للمواجهة المرتقبة أمام أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد التعادل السلبي الذي حققه مع الإسماعيلي.

ويلعب الفارس الأبيض مع أبو سليم الليبي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.