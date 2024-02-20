"صلاح ليس من بينهم".. كلوب يتحدث عن موقف المصابين من المشاركة أمام لوتون تاون بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن استمرار غياب عدد من نجوم الفريق، عن المشاركة في مباراة لوتون تاون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره لوتون تاون غداً، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ26 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "غياب لاعب الفريق البرتغالي ديجو جوتا سيمتد لعدة أشهر وليس أسابيع، ولم يشير كلوب في حديثة إلى احتمالية غياب محمد صلاح عن المشاركة في المباراة".

وأضاف: "ليس هناك وقت محدد لعودة كورتيس جونز إلى التدريبات الجماعية للفريق، والثنائي تريند ألكسندر أرنولد ودومنيك سوبسلاي ، لم يعودوا إلى التدريبات حتى الآن".

وتابع: "نفضل إن نتعامل مع جميع المصابين يوماً بيوم لمعرفة تطورات حالتهم الصحية والبدنية، والحارس البرازيلي أليسون بيكر ليس لا يزال غير جاهز للمشاركة في المباريات حتى الآن".

واختتم المدير الفني تصريحاته: "يجب علينا التعامل مع كل هذه الإصابات بشكل طبيعي دون إبداء أي أعذار".

ويدخل فريق ليفربول المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 57 نقطة وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني فريق أرسنال.