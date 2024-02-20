"بيبو في غانا وتصريحات حسام غالي على قناة الزمالك".. آخر أخبار الأهلي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - استأنف النادي الأهلي تدريباته، اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني، في دوري أبطال أفريقيا، وتوجه خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى غانا، لترتيب التجهيزات الخاصة ببعثة الفريق بغانا.

ونستعرض لكم آخر أخبار النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، خلال التالي:

"تدريبات بدنية ومحاضرة فيديو".. تفاصيل مران الأهلي استعداداً لمواجهة ميدياما الغاني

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بينها طعني الأهلي والهلال.. لجنة الاستئناف بـ"كاف" تصدر قرارها بشأن عدة ملفات خلال ساعات

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عقد لجنة الاستئناف في "الكاف" عدة اجتماعات، خلال الفترة الماضية وفترة كأس الأمم، لحسم عدة ملفات على مستوى المنتخبات والأندية، عقب تلقي اللجنة طعون على قرارات أصدرتها لجنة الانضباط برئاسة الجنوب أفريقي ريموند هاك، ومن أبرز هذه الملفات مناقشة مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية وإلغاء عقوبات صدرت بحق المدرب المغربي وليد الركراكي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"بيبو في غانا".. الاستعدادات الأخيرة للأهلي قبل السفر إلى غانا

توجه صباح اليوم الإثنين خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، برفقة سمير عدلي المدير الإداري للفريق إلى غانا، لترتيب كافة التجهيزات الخاصة ببعثة الفريق بغانا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مهند مجدي رئيساً لبعثة الأهلي في غانا لمواجهة ميدياما بدوري أبطال أفريقيا

أعلن النادي الأهلي تكليف مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي، برئاسة بعثة الفريق المسافرة إلى غانا غدًا الأربعاء الموافق 21 فبراير الجاري، استعدادا لمواجهة فريق ميدياما بدوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

حسام غالي عبر قناة الزمالك: "زيارة الأهلي أخذت كثير من الوقت للتحقق"

شدد حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي، على أن زيادة الأحمر إلى نادي الزمالك مهمة لإظهار صورة جيدة للرياضة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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