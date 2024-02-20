"أزمة جوميز وهجوم عبدالعال والوصول للفارس الكداب".. كواليس أخبار الزمالك اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - آخر أخبار وكواليس نادي الزمالك، خدمة يومية يقدمها موقع الخليج 365، لقرائه، في ظل الأحداث المتتالية داخل النادي الأبيض.

وشهد اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث داخل نادي الزمالك، خاصة بعد تعادل الفريق الأول أمس مع الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، سلبيا دون أهداف.

عبد الواحد السيد يسبق بعثة الزمالك في الجزائر لهذا السبب

توجه عبدالواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لنادي الزمالك، إلى الجزائر، لترتيب إقامة الفريق الأبيض، استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية. (لمزيد من التفاصيل أضغط هنا)

كيف وصلت علاقة الإسماعيلي والزمالك من ولاد العم لـ"الفارس الكداب"؟

تربط علاقة قوية ناديي الزمالك والإسماعيلي، ترجع إلى عام 1967، بعد النكسة التي تعرضت لها مصر بالهزيمة في الحرب، حينها هُجرت أندية مدن القناة (الإسماعيلية، السويس، بورسعيد) واستقبل نادي الزمالك لاعبي الإسماعيلي، ومنذ ذلك الحين بدأت حكاية "ولاد العم". (لمزيد من التفاصيل أضغط هنا)

"المدرب كان نايم".. تعليق ناري من رضا عبدالعال على إدارة جوميز ومستوى السعيد أمام الإسماعيلي

علق رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، على مستوى الفريق الأبيض، في مواجهة الإسماعيلي التي أقيمت أمس تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، وأداء عبدالله السعيد في المباراة. (لمزيد من التفاصيل أضغط هنا)

بعد التعادل مع الإسماعيلي.. أزمة جديدة تضرب الزمالك قبل السفر للجزائر

يعاني فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز من أزمة، قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد إصابة السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق. (لمزيد من التفاصيل أضغط هنا)

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