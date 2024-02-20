"الخروج من بطولة أمم أفريقيا ليس سهلاً".. عمر مرموش يتحدث عن صعوبة توديع الكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد عمر مرموش نجم المنتخب المصري وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن الدور القوي الذي قام به زملائه في الفريق والجهاز الفني، لكي يتمكن من تخطي حالة الحزن التي كان يشعر بها، بعد الخروج من بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار رفقة منتخب مصر.

وقال مرموش في تصريحات عبر قناة ناديه: "الخروج من بطولة أمم أفريقيا لم يكن شعوراً سهلاً، ولكن كل زملائي في الفريق منحوني شعوراً جيداً بعد العودة إلى ألمانيا عقب انتهاء البطولة".

وأضاف: "سعيد بقدرتي على مساعدة فريقي في المباريات، وليس في تسجيل الأهداف فقط، وسعيد أيضاً بالأداء الذي قدمناه في مباراة فرايبورج، رغم عدم قدرتنا على تحقيق الفوز، وكل تفكيرنا الآن في مباراة دوري المؤتمر الأوروبي المقبلة أمام سانت جيلواز البلجيكي".

وتابع: "حزنت بسبب إصابة ساسا كلادزيتش بالرباط الصليبي، وتحدثت معه وأخبرته أن هذه هي كرة القدم، وأنا أعرفه جيداً منذ أن كنا سوياً في شتوتجارت، وهو لاعب رائع".

وواصل: "دينو تومبلر منحني الثقة في النفس وساعدني كثيراً، حيث لم أكن في المستوى الذي وصلت إليه الآن، عند وصولي إلى الفريق".

واختتم: "أطمح إلى تحقيق الكثير من الأرقام والبطولات في مسيرتي، ولم أحقق كل أهدافي بعد".

وتمكن مرموش من تسجيل هدف وصناعة هدفين، في تعادل فريقه أمام فرايبورج بالدوري الألماني، بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق.