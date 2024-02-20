"وسام أبو علي" على رأس قائمة الأهلي المتوقعة لمواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقي نادي الأهلي نظيره ميدياما الغاني، يوم الجمعة المقبل الموافق 23 فبراير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - محمد هاني - أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة.

خط الوسط: إمام عاشور - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - كريم نيدفيد - مصطفى ابو الخير.

خط الهجوم: حسين الشحات - أنتوني موديست -كريم فؤاد - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - بيرسي تاو - وسام أبوعلي.

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