رقم تاريخي ينتظر صلاح في مباراة ليفربول و لوتون تاون بالدوري الإنجليزي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي فريق ليفربول نظيره لوتون تاون غداً، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 26 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل فريق ليفربول المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، فيما يأتي فريق لوتون تاون في المركز الـ18 بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

وينتظر النجم المصري محمد صلاح تحقيق رقماً تاريخيًا، حال تمكن من تسجيل هدفاً أو أكثر خلال هذا اللقاء.

وفي حال تمكن محمد صلاح من تسجيلاً هدفاً واحداً أمام لوتون تاون، سيصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول ينجح في تسجيل 20 هدفاً، في 7 مواسم متتالية "للريدز" بمختلف المسابقات.

ويمتلك النجم المصري 19 هدفاً هذا الموسم مع ليفربول بمختلف المسابقات حتى الآن.

ويعد صلاح هو الأكثر مساهمة تهديفية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ب 24 مساهمة، بواقع تسجيل 15 هدفاً وصناعة 9 أهداف بالدوري حتى الآن.