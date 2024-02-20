شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات عديدة في تشكيلة المصري الأساسية لمباراة بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن تشكيلته المختارة لمباراته بالجولة الثالثة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

وضمت التشكيلة كل من : محمود جاد لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن منصور ، حسين السيد لخط الدفاع ، محمود حمادة ، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ليستويل امانكونا ، سمير فكري ، عمرو سعداوي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي .

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من عصام ثروت ، عمرو موسى ، محمد طارق ، أحمد عيد ، أمادو با ، يوسف الجوهري ، حسين فيصل ، غيلاس جناوي ، فخر الدين بن يوسف.