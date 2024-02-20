شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس يهزم الزمالك فى أولى جولات الدورة المجمعة الأولى لنهائى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى الشمس على نظيره الزمالك بنتيجة 30/27 فى إنطلاق الدورة المجمعة الأولى لنهائى دورى عمومى سيدات اليد، المحدد لها أيام 20 ، 21 ، 22 فبراير الجارى، على صالة نادى الشمس بدلاً من صالة الزمالك لانشغال الأخير.

بينما يتنافس غدا الأربعاء ،سموحة مع الزمالك والشمس مع الأهلى، وتختتم الدورة المجمعة الأولى بمواجهتى الشمس مع سموحة والزمالك مع الأهلى الخميس .

بينما تقام الدورة المجموعة الثانية فى شهر مارس القادم على صالة النادى صاحب المركز الأولى بالمجمعة الأولى .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات.