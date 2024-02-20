شكرا لقرائتكم خبر عن موكا رجل مباراة سيراميكا والجونة في دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أيمن سعيد موكا نجم الجونة على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام سيراميكا التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دورى nile.

وقدم موكا مستوى جيد خطف به الأنظار ونجح في تسجيل هدف الجونة في الدقيقة 58 من عمر المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء.

وتعادل فريق الجونة مع سيراميكا بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دورى nile .

افتتح أيمن سعيد "موكا" التسجيل للجونة في الدقيقة 58 من عمر المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء،ثم تعادل مروان عثمان لسيراميكا فى الدقيقة "90+4".

وتعرض أحمد القندوسى لاعب سيراميكا للطرد فى الدقيقة "90+6" بسبب تعديه بالضرب على لاعب الجونة.

بهذه النتيجة يحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 12 هدفا.

فيما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 15 نقطة بعدما لعب 11 لقاء فاز في 3 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 13.