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شكوك حول مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول ولوتون تاون

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ياسر رشاد - القاهرة - سادت حالة من القلق لدي جماهير ، بعد الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية بشأن استمرار معاناة الدولي المصري محمد صلاح، جناح الريدز من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.


وكان صلاح قد عاد للمشاركة مع الريدز خلال مباراة الفريق أمام برينتفورد في المباراة التي نجح خلالها بتسجيل هدفًا وصناعة آخر، والتي انتهت بفوز الليفر بنتيجة 4/1.
وكشفت تقارير صحفية أن محمد صلاح يجد معاناة كبيرة في خوض مباراة لوتون تاون غدًا الأربعاء، في المباراة التي تُلعب ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر الممتاز لهذا الموسم.
وأوضحت أن الإصابة التي تعرض لها قد تحرمه من التواجد مع ليفربول حتى بداية شهر مارس المقبل.
الجدير بالذكر أن محمد صلاح غاب عن ليفربول في مباريات بورنموث وتشيلسي وآرسنال وبيرنلي

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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