الاتفاق تم.. مانشستر سيتي يقترب من ضم نجم الدوري الإسباني

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، على أن مانشستر سيتي الإنجليزي أنهى اتفاقه على ضم نجم الدوري الإسباني في الانتقالات الصيفية القادمة.

صوبت إدارة نادي مانشستر سيتي أنظارها، نحو عدة نجوم من كرة القدم، من أجل التعاقد مع المناسب في الصيف، لدعم وتعزيز صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وارتبط أكثر من اسم بالانتقال إلى صفوف السيتي في الصيف، من بينهم سافيو مهاجم فريق جيرونا الإسباني.

اقرأ أيضا:استبعاد 10 لاعبين من قائمة الاهلي أمام ميدياما.. الأبرز أحمد عبد القادر

ووفقاً لما ذكره، الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو الخبير بسوق الانتقالات في أوروبا، فإن إدارة مانشستر سيتي تمكنت من حسم هذه الصفقة بالفعل.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي على إكس: توصل نادي مانشستر سيتي إلى إتفاق نهائي مع سافيو مهاجم فريق من أجل الإنتقال إلى النادي الإنجليزي الموسم المقبل.

وأضاف: مانشستر سيتي وقع على جميع المستندات للتعاقد مع المهاجم البرازيلي سافيو اعتبارًا من 1 يوليو، مشدداً على أنه تم الإنتهاء من الصفقة الأولى لموسم 24/25.

وأتم: سافيو سينضم للموسم التحضيري مع بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي في الصيف المقبل استعدادًا لبداية الموسم الجديد