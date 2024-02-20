المصري البورسعيدي يستعيد الانتصارات في الدوري بالفوز على بلدية المحلة بثلاثية

ضرب فريق المصري البورسعيدي نظيره بلدية المحلة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، بدوري نايل.

وفاز فريق المصري على نظيره المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري نايل على ملعب برج العرب.

افتتح أهداف المصري اللاعب سمير فكري في الدقيقة 14، بعد كرة عرضية من محمود حمادة من جهة اليمين.

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وأضاف الهدف الثاني لفريق المصري عمرو السعدواي في الدقيقة 34، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وأحرز الهدف الثالث للمصري البورسعيدي النجم فخر الدين بن يوسف في الوقت بدل الضائع.

وبدأ فريق المصري البورسعيدي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جاد.

الدفاع: عمرو سعداوي – باهر المحمدي – أحمد منصور – كريم العراقي.

الوسط: معتز بن منير – محمود حماده – حسين السيد – سمير فكرى – ليستويل.

الهجوم: محمد الشامي