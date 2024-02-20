الإسماعيلي يرد على واقعة إساءة جماهيره لـ الزمالك في بيان رسمي

أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بيانًا رسميًا، يعلق فيه على إساءه جماهيره لـ الزمالك، خلال المباراة التي جمعت بينهم في الدوري.

وكانت جماهير الإسماعيلي، قد رفعت لافتة مسيئة لنادي الزمالك، خلال المباراة التي جمعت بينهم، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري.

وقال النادي في بيان رسمي:”يثمن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن زيارة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، لنادي الإسماعيلي على هامش مباراة الفريقين في مسابقة الدوري”.

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وتابع البيان:”ويؤكد مجلس إدارة الإسماعيلي أن تلك الزيارة تعمق الروابط التاريخية القوية بين إدارة وجمهور الناديين”.

وأضاف:”ويعلن مجلس الإدارة رفضه التام لخروج جماهير الكرة المصرية عن النص أياً كان انتماؤها، وبالأخص جماهير الأندية الشعبية الجماهيرية التي تعتبر حجر الزاوية للكرة المصرية”.

واستكمل البيان:”ويتقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بالشكر والتقدير لرابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب وكافة الجهات والأجهزة المعنية، للقرار التاريخي بزيادة أعداد الجماهير”.

وشدد على ضرورة استغلال ذلك الجهد وهذا القرار في صالح الكرة المصرية و العمل على نبذ التعصب الأعمى من ملاعبنا لما فيه الخير للجميع و لوطننا الحبيب مصر.