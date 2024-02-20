فانتازي.. تعرف على اللاعبين الموقوفين في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقترب الجولة 26 بالدوري الإنجليزي من البداية، ومع دخولنا فترة الموسم مع Blank و Double Gameweeks، يجب على مدربي فانتازي مراعاة غياب اللاعبين في فرقهم من خلال الإيقاف.

وأي لاعب يحصل على 10 إنذارات خلال 32 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز سيتم إيقافه لمدة مباراتين في نفس المسابقة، حيث لا يتم نقل البطاقات الصفراء إلى البطولات الأخرى.

وإليكم اللاعبين الموقوفين:

كالفين فيليبس (وست هام) متاح في الجولة 27

ماسون هولجيت (شيفيلد يونايتد) متاح في الجولة 29

جواو بالينيا (فولهام) متاح في الجولة 28

فيليب بيلينج (بورنموث) متاح في الجولة 27

وتبدأ مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل الموافق 24 فبراير 2024، بمواجهة مانشستر يونايتد وفولهام.

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