بيان رسمي.. الإسماعيلي يرفض خروج الجمهور عن النص ويشكر الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أصدر نادي الإسماعيلي بيانا رسميا، يؤكد فيه رفضه التام لخروج جماهير الكرة المصرية عن النص أيا كان انتماؤها، ويثمن زيارة مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، للنادي على هامش مباراة الفريقين في مسابقة الدوري.

وأكد البيان على أن قرار زيادة عدد الجماهير من قبل رابطة الأندية المصرية المحترفة، تاريخي.

وجاء نص بيان الإسماعيلي كالتالي: "يثمن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، زيارة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، لنادي الإسماعيلي على هامش مباراة الفريقين في مسابقة الدوري".

وأضاف: "يؤكد مجلس إدارة الإسماعيلي أن تلك الزيارة تعمق الروابط التاريخية القوية بين إدارة وجمهور الناديين".

وواصل: "يعلن مجلس الإدارة رفضه التام لخروج جماهير الكرة المصرية عن النص أياً كان انتماؤها، وبالأخص جماهير الأندية الشعبية الجماهيرية التي تعتبر حجر الزاوية للكرة المصرية".

وأتم الإسماعيلي في البيان: "يتقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بالشكر والتقدير لرابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب وكافة الجهات والأجهزة المعنية، للقرار التاريخي بزيادة أعداد الجماهير، مشددًا على ضرورة استغلال ذلك الجهد وهذا القرار في صالح الكرة المصرية والعمل على نبذ التعصب الأعمى من ملاعبنا لما فيه الخير للجميع و لوطننا الحبيب مصر".

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي تعادل مع الزمالك سلبيا، في المواجهة التي جمعت بينهما بالجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

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