"دي بروين دكة".. هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي لمواجهة برينتفورد في الجولة 25

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستضيف مانشستر سيتي نظيره برينتفورد اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الـ 9.30 مساء.

وأعلن مدرب السيتي "بيب جوارديولا" التشكيل الرسمي لمواجهة برينتفورد:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ووكر - ستونز - دياز - أكانجي.

خط الوسط: برناردو - رودري- فودين.

خط الهجوم: ألفاريز - هالاند - أوسكار بوب.

ويجلس صانع الألعاب البلجيكي، كيفن دي بروين على دكة البدلاء في مواجهة برينتفورد.

ويحتل مانشستر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53، بينما يحتل برينتفورد المركز 14 برصيد 25 نقطة.

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