شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يجهز أحمد بلحاج لخلافة قندوسى قبل مواجهة بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجهاز الفنى لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى فى تجهيز المغربى أحمد بلحاج لخلافة أحمد قندوسى فى مواجهة بلدية المحلة، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة دورى Nile.

تعرض أحمد قندوسى لاعب سيراميكا للطرد فى الدقيقة "90+6" من عمر مواجهة الجونة، بسبب تعديه بالضرب على لاعب الجونة.

تعادل فريق الجونة مع سيراميكا بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دورى nile.

افتتح أيمن سعيد "موكا" التسجيل للجونة في الدقيقة 58 من عمر المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء،ثم تعادل مروان عثمان لسيراميكا فى الدقيقة "90+4".

بهذه النتيجة يحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 12 هدفا.

فيما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 15 نقطة بعدما لعب 11 لقاء فاز فى 3 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 13.