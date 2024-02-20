8 لاعبين يمثلون المملكة في ألعاب القوى الخليجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص في البطولة الخليجية لألعاب القوى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستقام في ولاية إبراء بسلطنة عمان اليوم وحتى 25 فبراير 2024.

ويضم وفد المملكة للبطولة ثمانية لاعبين، هم: محمد الحجي، ومجتبى الخميس، ومؤيد الدرويش، وعبدالرحمن الجهني، ورهف البلوي، وسارة الشوامين وسارة العرفج، تحت إشراف الجهاز الفني المكون من أربعة مدربين هم: المدرب خالد الجمعان، ومساعده فارس غروي، والمدربتان سامية خليف، وسارة العتيبي، بالإضافة إلى طبيبة الوفد الدكتورة حنين جمبي، فيما يرأس الوفد الدكتور عبدالإله الصلوي.

واستعد منتخب الأولمبياد الخاص للمشاركة في البطولة بمعسكرات تحضيرية في 3 مناطق، هي تبوك، والدمام والأحساء، وانطلقت في مطلع نوفمبر 2023، خضع خلالها اللاعبون لبرامج تدريبية مكثفة لتجهيزهم لمثل هذه المنافسات، إضافة إلى تدريبات رياضية، فيما كانت المرحلة الأخيرة من التحضيرات خلال الفترة من 6 - 15 فبراير الجاري.

وأكد رئيس الوفد الدكتور عبدالإله الصلوي، جاهزية اللاعبين والجهاز الفني للمشاركة، معبرا عن ثقته الكبيرة في الجميع لتحقيق نتائج مشرفة استمرارا لتألق لاعبي الأولمبياد الخاص في مختلف البطولات قاريا ودوليا.