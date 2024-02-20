مانشستر سيتي يتعادل سلبيًا مع برينتفورد في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - إنتهي الشوط الأول من المباراة القوية التي تجمع فريقي مانشستر سيتي وبرينتفورد بالتعادل السلبي، والتي تجمعهما علي ملعب “الاتحاد” معقل السيتي، ضمن منافسات الجولة الـ18 من البريميرليج



ويبحث فريق مانشستر سيتي عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام برينتفورد، للوصول إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف فريق ليفربول المتصدر.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن فريق ليفربول و3 نقاط عن فريق أرسنال صاحب المركز الثاني.



تشكيل مانشستر سيتي لمباراة برينتفورد

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، أكانجي.

في خط الوسط: رودري، فيل فودين، جوليان ألفاريز، أوسكار بوب، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

أورتيجا، كارسون، آكي، كوفاسيتش، دوكو، دي بروين، جوميز، نونيز، ريكو لويس.