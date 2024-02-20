غيابات بالجملة في صفوف النصر السعودي أمام الفيحاء بدوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يعاني المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي من العديد من الغيابات في صفوفه قبل مباراة الفيحاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، والمقرر إقامتها مساء غدا الأربعاء.

ومن المقرر أن يلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره الفيحاء غدا الأربعاء على ملعب “الأول بارك” ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر ضد الفيحاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

غيابات النصر السعودي عن مواجهة الفيحاء

كشفت صحيفة “الميدان الرياضي” السعودية، أن البرتغالي لويس كاسترو قرر استبعاد 7 لاعبين من قائمة العالمي استعدادًا لمباراة الفيحاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وأشارت إلى أن المدرب البرتغالي استبعد كل من، أندرسون تاليسكا، وأليكيس تيليس بقرار فني أيضا، وراغد النجار وسلطان الغنام وديفيد أوسبينا، بسبب الإصابة، واستبعاد نواف العقيدي ومحمد مران بسبب الإيقاف”.

