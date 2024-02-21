شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم البنك فى سادس جولات المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره البنك الأهلى 33/22 فى إطار الجولة السادسة بالمرحلة الثانية لدورى كرة اليد للمحترفين الرجال للموسم المحلى 2023 / 2024.

بينما تقام الجولة السابعة الجمعة المقبلة بلقاءات بين كل من: سموحة مع طلائع الجيش، وهليوبوليس مع البنك الأهلى، والجزيرة مع الزمالك، والأهلى مع سبورتنج.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وشهدت فترة توقف الدورى حصول منتخب مصر الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت مؤخرا بمصر على حساب الجزائر بنتيجة 29 / 21 والتأهل إلى أولمبياد باريس.