شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ضد بلدية المحلة .. الفريق البورسعيدى يعود للمربع الذهبى بعد الفوز بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع المصري البورسعيدى اقتحام المربع الذهبى لدورى nile بعد الفوز مساء اليوم على بلدية المحلة بثلاثية نظيفة في ختام الجولة الثالثة عشر.

تقدم سمير فكري للمصري البورسعيدى، وأضاف زميله عمرو السعداوى الهدف الثانى في نهاية الشوط الأولى، وفى الشوط الثانى استطاع البديل التونسى فخر الدين بن يوسف من إحراز الهدف الثالث.

بهذه النتيجة رفع المصرى البورسعيدى رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بجدول الدورى، بينما توقف رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة في المركز الثانى عشر.