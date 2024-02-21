شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 20/ 2/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، الموافق 20/ 2/ 2024 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها.. الزمالك يحتفل بإلغاء حكم استبعاد حسام المندوه من أمانة الصندوق، والإسماعيلى: علاقتنا بالزمالك تاريخية ولن نسمح بخروج الجماهير عن النص.
الزمالك يحتفل بإلغاء حكم استبعاد حسام المندوه من أمانة الصندوق
يحتفل نادى الزمالك فى الوقت الحالى بمناسبة إلغاء حكم استبعاد الدكتور حسام المندوه من منصب أمين صندوق النادى الأبيض.
الإسماعيلى: علاقتنا بالزمالك تاريخية ولن نسمح بخروج الجماهير عن النص
أصدر النادى الاسماعيلى بيانا رسميا عبر موقعه جاء فيه يثمن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر ابو الحسن زيارة مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب لنادى الإسماعيلي علي هامش مباراة الفريقين ببطولة الدوري " .
الزمالك راحة اليوم من التدريبات بعد التعادل مع الإسماعيلى
الزمالك يسابق الزمن لانهاء أعمال الصيانة بملعب حلمى زامورا
يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن ، لسرعة إنهاء أعمال الصيانة التي تتم حالياً بملعب حلمى زامورا بمقر النادى بميت عقبة ، لعودة التدريبات عليه مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.
فحوصات طبية لابراهيما نداى لتحديد إصابته فى الزمالك
يخضع إبراهيما نداى لاعب فريق الزمالك الى فحوصات طبية لتحديد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق امس امام الاسماعيلى بالجولة.
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