شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 20/ 2/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، الموافق 20/ 2/ 2024 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها.. الزمالك يحتفل بإلغاء حكم استبعاد حسام المندوه من أمانة الصندوق، والإسماعيلى: علاقتنا بالزمالك تاريخية ولن نسمح بخروج الجماهير عن النص.

الزمالك يحتفل بإلغاء حكم استبعاد حسام المندوه من أمانة الصندوق

يحتفل نادى الزمالك فى الوقت الحالى بمناسبة إلغاء حكم استبعاد الدكتور حسام المندوه من منصب أمين صندوق النادى الأبيض.

الإسماعيلى: علاقتنا بالزمالك تاريخية ولن نسمح بخروج الجماهير عن النص

أصدر النادى الاسماعيلى بيانا رسميا عبر موقعه جاء فيه يثمن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر ابو الحسن زيارة مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب لنادى الإسماعيلي علي هامش مباراة الفريقين ببطولة الدوري " .

الزمالك راحة اليوم من التدريبات بعد التعادل مع الإسماعيلى

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على راحة اليوم الثلاثاء من التدريبات الجماعية، عقب مباراة الإسماعيلى التى أقيمت أمس فى مسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يسابق الزمن لانهاء أعمال الصيانة بملعب حلمى زامورا

يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن ، لسرعة إنهاء أعمال الصيانة التي تتم حالياً بملعب حلمى زامورا بمقر النادى بميت عقبة ، لعودة التدريبات عليه مرة أخرى خلال الأيام المقبلة. بعد إصابة نداى.. جوميز يوظف هذا اللاعب فى جبهة الزمالك اليسرى أمام أبو سليم استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على توظيف عمر جابر لاعب الفريق في الجبهة اليسرى للقلعة البيضاء في مباراة أبو سليم الليبى المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية. الزمالك يصل إلى الجزائر الخميس استعدادا لمواجهة أبو سليم بالكونفدرالية تصل بعثة الزمالك الجزائر بعد غداً الخميس استعداداً لمواجهة أبوسليم الليبى المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

فحوصات طبية لابراهيما نداى لتحديد إصابته فى الزمالك