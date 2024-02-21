شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن صفقة "فري" لدعم الجبهة اليسرى بعد إصابة عبد الشافى بالصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو الزمالك تكثيف البحث عن لاعب حر "فري" يجيد اللعب فى مركز الظهير الأيسر، من أجل ضمه لصفوف الفريق في الفترة الحالية، بعد الأزمة الكبرى التي ظهرت في هذا المركز مؤخرًا.

وترغب إدارة الزمالك في تلبية رغبة البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني، الذى طالب بضرورة تدعيم الجبهة اليسرى عقب تعرض محمد عبد الشافى للإصابة بقطع في الرباط الصليبى، ومن قبله إصابة أحمد فتوح، الأمر الذى دفع المدرب للاعتماد على السنغالى إبراهميا نداى في مواجهة الإسماعيلى، ولم يقدم اللاعب المستوى المطلوب في المباراة بخلاف تعرضه للإصابة.

وبدأ الزمالك في البحث عن لاعب حر، شرط أن يكون "حر" من قبل يوم 31 يناير حتى يتم قبول قيده، وهذا الشرط حدده من قبل الاتحاد الدولى منعًا للتحايل أو قيام لاعب بفسخ تعاقده بعد انتقالات يناير والانتقال لنادٍ آخر.

فى الوقت ذاته، سيقوم مسئولو الزمالك بمخاطبة اتحاد الكرة، من أجل التأكد من إمكانية رفع أي من ثنائى الفريق محمود حمدى الونش أو محمد عبد الشافى من القائمة، نظرًا لتعرض الثنائى للإصابة بقطع الرباط الصليبى وانتهاء موسمهما مع الزمالك.

ويستفسر الزمالك من اتحاد الكرة حول إمكانية رفع أي لاعب من المصابين حتى يتمكن من قيد لاعب جديد "حر" لدعم الجبهة اليسرى، خاصة أن قائمة الزمالك ممتلئة ولا يحق له قيد أي صفقة جديدة إلا بعد خروج لاعب من القائمة.