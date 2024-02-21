شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد سفر بعثة الأهلي إلى غانا لمواجهة ميدياما بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر في الحادية عشرة صباح غد الأربعاء بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلي القاهرة متوجهة لغانا من أجل خوض مواجهة ميدياما بدوري أبطال أفريقيا.

ورفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة، فكرة خوض مران صباحي قبل السفر مكتفيا بمران اليوم الثلاثاء، على أن يخوض المارد الأحمر مران وحيد الخميس المقبل فى غانا.

ويستعد الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى فى السادسة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى.

ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال أفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.