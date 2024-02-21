إصابة المفصل تبعد فيغا عن الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد الجهاز الطبي لفريق الأهلي طبيعة إصابة المحترف الإسباني الشاب غابرييل فيغا، التي تعرض لها خلال مواجهة الأخدود الأخيرة التي انتهت بخسارة «الراقي» (2-3)، ضمن الجولة 20 من دوري روشن للمحترفين.

وخرج فيغا متأثرا بالإصابة، بعد تدخل قوي في الدقيقة 36، ليتقرر خضوعه للفحوصات الطبية واستبعاده من التدريبات لحين الكشف عن موقع الإصابة.

وأعلن المركز الإعلامي للأهلي، أمس، عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» «إصابة فيغا في مفصل القدم».

وأوضح «اللاعب سيقوم بفحوصات جديدة لتحديد إمكانية خضوعه لعملية جراحية من عدمه».

وتمثل إصابة فيغا ضربة قوية للفريق الأهلاوي، خصوصا أنه أحد أهم الأعمدة الرئيسة بتشكيل المدرب الألماني ماتياس يايسله.

وكان غابرييل فيغا قد قدم أداء مميزا مع سيلتا فيغو خلال الموسم الماضي 2022-23، حيث لعب دورا محوريا معهم في الدوري الإسباني، عندما سجل 11 هدفا، وسرعان ما لفت أداؤه المتميز انتباه الأندية الكبرى في جميع أنحاء أوروبا.

ورغم موافقته على الانتقال إلى بطل إيطاليا نابولي، اتخذ اللاعب الموهوب صاحب الـ21 عاما قرارا مفاجئا في وقت لاحق بالانضمام إلى النادي الأهلي، مقابل 40 مليون يورو، حسب تقارير صحفية متنوعة.

وانضم فيغا إلى «الراقي» خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، وخاض اللاعب 15 مباراة حتى الآن بدوري روشن السعودي، وأحرز 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب الإسباني 30 مليون يورو، استنادا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت»، وينتهي عقده مع النادي الجداوي في يونيو 2026.