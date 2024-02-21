وفاة محرز هدف تتويج ألمانيا بكأس العالم 1990

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توفي أندرياس بريمه، الذي سجل هدف فوز منتخب ألمانيا لكرة القدم بنهائي كأس العالم 1990 في إيطاليا، عن عمر يناهز 63 عاما إثر أزمة قلبية، حسب ما أكدت شريكته سوزان شيفر أمس نيابة عن الأسرة.
وجاء في بيان لشيفر «بحزن عميق أعلن نيابة عن العائلة أن شريكي أندرياس بريمه توفي فجأة وبشكل غير متوقع بين عشية وضحاها بعد سكتة قلبية. نطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت العصيب والامتناع عن طرح الأسئلة».
وخاض بريمه 86 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، وأحرز هدف تتويج الفريق بكأس العالم للمرة الثالثة قبل 34 عاما من ركلة جزاء خلال فوز منتخب (الماكينات) 1 / 0 على الأرجنتين، بقيادة نجمها الأسطوري دييجو مارادونا، في المباراة النهائية لمونديال 1990، التي أقيمت بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما.
أندرياس بريمه:
- وتأتي وفاة بريمه بعد أسابيع قليلة من وفاة أيقونة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور.
- شارك بريمه، المولود في مدينة هامبورج، في 3 نسخ لكأس العالم.
- خسر نهائي مونديال 1986 في المكسيك أمام منتخب الأرجنتين.
- توج مع إنتر ميلان بالدوري الإيطالي عام 1989 وكأس الاتحاد الأوروبي عام 1991.
- فاز بلقب الدوري الألماني مع ناديي بايرن ميونخ وكايزرسلاوترن.
- تولى قيادة عدد من الفرق الألمانية مثل كايزرسلاوترن وأونترهاتشينج.
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