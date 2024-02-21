مانشستر سيتي يهزم برينتفورد ويصعد إلى وصافة الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي الفوز على ضيفه برينتفورد 1-0 في المباراة المؤجلة من المرحلة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل هدف المباراة الوحيد الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند 71 بعد انطلاقة رائعة من منتصف الملعب.



وصعد مان سيتي إلى وصافة الترتيب برصيد 56 نقطة وضيق الخناق على ليفربول المتصدر بـ57 نقطة.



وسجل هالاند الآن في جميع الفرق الـ 21 التي واجهها في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ وبات ثاني لاعب لعب ضد أكثر من فريقين في المسابقة وسجل في مرماهم جميعًا بعد هاري كين (32/32)



يحتل برنتفورد المركز 14 ويتقدم عن منطقة الهبوط بفارق خمس نقاط.



ورفع هالاند عدد أهدافه في الدوري إلى 17 في صدارة ترتيب الهدافين.



ومدد مانشستر سيتي مسيرته الخالية من الهزائم على أرضه في جميع المسابقات إلى 35 مباراة (فوز 30 تعادل 5)، بينما هز الشباك في كل من آخر 54 مباراة له على ملعب الاتحاد.

(بي إن سبورت)