لجنة الحكام تفاضل بين ثنائي مصري لإدارة نهائي الكأس بين الاهلي والزمالك

تفاضل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي بيريرا بين ثنائي مصري لإدارة مباراة كأس مصر بين فريق الاهلي والزمالك.

ومن المقرر إقامة مباراة الاهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر في المملكة العربية السعودية يوم 8 مارس.

وأكد الإعلامي أحمد سعيد، أن بيريرا يفاضل بين الثنائي محمد معروف ومحمود البنا لإدارة لقاء الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، والذي سيقام في المملكة العربية السعودية”.

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وتابع: “الحكم الأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأحمر والأبيض في نهائي كأس مصر هو محمد معروف بعد مشاركته في أمم أفريقيا”.

واختتم: “سيحصل كل فريق من الاهلي والزمالك على مبلغ 100 ألف دولار قبل المشاركة، إضافة إلى حصول الفائز باللقب على 350 ألف دولار آخر، و150 ألف دولار للخاسر، أي بمجموع 700 ألف دولار”.