شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعيد خدمات صلاح محسن وميدو جابر أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد النادي المصري، خدمات الثنائي، ميدو جابر وصلاح محسن، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي أبعدتهما عن المباراة الماضية أمام بلدية المحلة في الدوري، حيث كان صلاح محسن قد تعرض للطرد في مواجهة الجونة بالجولة 12، بينما غاب ميدو جابر بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويعود النادي المصري إلى التدريبات غداً الخميس، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها علي ماهر للفريق لمدة 24 ساعة، حيث يبدأ الفريق البورسعيدي استعداداته لمواجهة المقاولون العرب في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري.

وضربت الإصابات عدداً من لاعبي النادي المصري، حيث يعاني إسلام عطية من إصابة الشد في العضلة الضامة، فيما يعاني حسن علي من كدمة بالركبة، وإيزي ايميكا المصاب بتمزق في الرباط الداخلي للركبة، بالإضافة إلى الحارس محمد شحاتة المصاب بشرخ فى عظام إصبع اليد.

وفي ذات السياق، دخل مدافع الفريق محمد دبش المرحلة الأخيرة من مراحل برنامجه التأهيلي بعد إصابته بجزع في أربطة الركبة، بينما يواصل الجزائري عبد الرحيم دغموم برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق وبمتابعة من وائل رأفت المعد البدني للفريق.