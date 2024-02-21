شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. لقاءات قوية فى ثانى جولات الدورة المجمعة الأولى لنهائى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الأربعاء ، لقاءات قوية على صعيد ثانى جولات الدورة المجمعة الأولى لنهائى دورى عمومى سيدات اليد، المحدد لها أيام 20 ، 21 ، 22 فبراير الجارى، على صالة نادى الشمس بدلاً من صالة الزمالك لانشغال الأخير.
تشهد ثانى أيام المجمعة اليوم لقاءات بين كل من:،سموحة مع الزمالك والشمس مع الأهلى، وتختتم الدورة المجمعة الأولى بمواجهتى الشمس مع سموحة والزمالك مع الأهلى غدا الخميس .
بينما تقام الدورة المجموعة الثانية فى شهر مارس القادم على صالة النادى صاحب المركز الأولى بالمجمعة الأولى وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات.
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