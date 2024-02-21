الإسماعيلي: سنبادر بدعوة الأهلي لزيارة الإسماعيلي في المئوية وعلاقتنا مع الزمالك تاريخية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد سليمان المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، أن التعادل أمام نادي الزمالك، هو بطعم الفوز، خاصةً أن الفرق عادت له الروح داخل الملعب والقتالية بالرغم من الصفقات الجديدة.

وتابع سليمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "نشكر رابطة الأندية على زيادة المشجعين، وما حدث في مباراة الزمالك هي أحداث فردية وهناك علاقة تاريخية تجمعنا مع الزمالك، وهذا ليس كلام وبيان الاعتذار طبيعي عن تصرفات الجماهير الفردية".

واختتم أحمد سليمان: "سيكون هناك مبادرة مع الأندية الشعبية في مئوية النادي، وبالتالي سيكون هناك دعوة لمجلس إدارة النادي الأهلي لزيارة الدراويش، من باب نبذ التعصب ولكن هناك ترتيبات سوف يتم اتخاذها".