شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف اليوم تدريباته قبل السفر إلى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم الاربعاء، بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبين أمس بقرار من جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، عقب مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أول أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

وحسم التعادل السلبى قمة أولاد العم بين الإسماعيلى والزمالك التي جمعتهما مساء الاثنين ، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة دوري nile، فى أول لقاء رسمى للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفارس الأبيض.

ويستعد الزمالك للقاء أبو سليم الليبي يوم 25 فبراير الجاري في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام بالجزائر.